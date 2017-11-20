Фермерское хозяйство

Осенью основная подготовка почвы при выращивании культуры состоит из лущения стерни после зернового пред­шественника, внесения гер­бицида сплошного действия (в случае засоренности поля многолетними сорняками), зяблевой вспашки на глубину 22-25 см и двух сплошных выравнивающих культива­ций почвы. Лучшими для выращивания эхинацеи пур­пурной являются супесчаные почвы или легкие суглинки, что в дальнейшем обеспечи­вает минимальные потери корней при их уборке. В ранневесенний период по мере созревания почвы про­водится закрытие влаги тяже­лыми боронами в два следа. Непосредственно перед посе­вом вносят минеральные удобрения из расчета (NРК)60, почвенный гербицид, после чего осуществляется предпо­севная обработка почвы на глубину 5-7 см с одновремен­ным прикатыванием кольчато-зубчатыми катками. Посев семян проводят овощ­ной сеялкой «Клен-4,2» с оборудованием для уклады­вания поливной трубки на глубину 1,5-2 см с нормой высева 8-10 кг/га и междуря­дьем 60 см. Поливные ленты закладывают на глубину 2-3 см. Равномерность глуби­ны их закладки в значитель­ной степени зависит от каче­ства выравнивания почвы. В случае отсутствия такого оборудования монтаж полив­ной системы осуществляют после посева вручную. При этом поливные ленты раскла­дываются поверхностно около рядков, ориентируясь в основном на стелы посевных прикатывающих катков. Поливная система обязатель­но должна быть укомплекто­вана соответствующим водо­очистительным фильтром. В течение вегетации растений влажность почвы поддержи­вают на уровне 70-75% от НВ (наименьшей влажности). Как правило, при оптималь­ных условиях увлажнения и температурного режима всходы появляются на 8-12-й день после посева. Проведенными в динамике учетами доказано преимуще­ство в развитии растений - как надземной массы, так и корневой системы расте­ний - на участках, где поддер­живалась соответствующая влажность почвы в течение вегетации с помощью капельного орошения. Уход за посевом эхинацеи начинается с появлением массовых всходов и состоит из следующих агроприемов: рыхление междурядий, унич­тожение сорняков в рядках, подпитка растений и приме­нение средств защиты от вредных организмов. Первое рыхление почвы в междурядьях (шаровка) проводим на глубину 4-5 см культиваторами марки КРН-4,2, КОР-4,2 и др., оснащенными односторон­ними лапами-бритвами с защитными щитками и сек­циями ротационно-дисковых катков. С помощью этого приема уничтожаем проростки сорняков, кото­рые находятся в фазе «белой ниточки», и создаем условия улучшенного газообмена в почве, обеспечиваем сохра­нение влаги. Не допускается засыпание всходов почвой, поскольку это приводит к их полной гибели.

В случае необходимости осу­ществляем ручную прополку, которая подразумевает рых­ление защитных зон и унич­тожение сорняков в рядках. Не рекомендуется допускать разрыва во времени между приемами обработки между­рядий и прополкой в рядках. За период вегетации прово­дят не менее 3-4 рыхлений междурядий и 2-3 ручных прополок. К уборке урожая (травы) приступают во второй поло­вине сентября. В это время основная часть растений находится в фазе развитой розетки высотой до 30-35 см, а у 4-7% растений образова­лись генеративные стебли. По проведенному структур­ному анализу сухой травы содержание стеблей в ней не превышает 5-8% от общей массы. Эти показатели нега­тивно влияют на качество сырья, поскольку самое низ­кое количество действующе­го вещества содержится в стеблях растений. В то же время в траве эхинацеи 2-го года жизни, выращенной по традиционной технологии, содержание стеблей состав­ляет 45-55%.

Перед уборкой урожая про­водят демонтаж поливной системы при помощи обору­дования, используемого для сматывания капельной ленты, или демонтируют систему вручную. Уборка предусматривает скашивание травы косилками с одновре­менной загрузкой скошенной массы в транспортные сред­ства. Наиболее приспосо­бленной для использования при уборке травы является косилка-погрузчик или спе­циально переоборудованный самоходный комбайн. Вместо молотильного аппарата на нем устанавливают транс­портер для подачи скошен­ной массы в транспортную тележку. Высота скашива­ния - 3-5 см от поверхности почвы. Высушивают траву на каркасных или напольных сушилках с помощью тепло­генераторов типа ТГУ или ТАУ. Температура при высу­шивании не должна превы­шать +40-45°С. В зависимо­сти от способов посева, пита­ния растений, режима полива биологическая урожайность травы на первом году вегета­ции составляет около 50-60 ц/га. Следует отметить, что, согласно фар­макопейным требованиям, трава (листья) эхинацеи пур­пурной должна содержать не меньше 12% полисахаридов, корни с корневищами - не менее 2,5% оксикорических кислот.

К выкапыванию корней при­ступают в III декаде сентя­бря -1 декаде октября. Непосредственно перед выкапыванием проводят дообрезание надземной части растений ботвоубороч ной машиной БМ-6А. В основном корни выкапыва­ют картофелекопателем КСТ-1,4 или, в случае нали­чия, валерианоуборочным комбайном ВК-0,ЗА. Для очистки корней от почвы используют мойки барабан­ного типа, обеспечивающие качественную и быструю мойку в течение 15-20 минут. Вымытые корни с корневи­щами для привяливания рас­кладывают слоем 15-20 см на 1-2 под навесом на хорошо проветриваемых стеллажах или площадках с твердым покрытием. При этом сыры ворошат 2-3 раза в день. Привяленные корни перед высушиванием перебирают, выбраковывая гнилые части корней и остатки надземной массы растений. Для высу­шивания корней используют сушилки того же типа, что и для травы. Температура при высушивании не должна пре­вышать +50-55°С. В зависи­мости от потребностей заказ­чика корни можно измель­чить до необходимых поку­пателю размеров. Корневища и корни эхинацеи пурпурной, которые используют как лекарствен­ное сырье, должны отвечать требованиям ФС-42У-44/4-663-00. Корне­вища с цилиндрическими дополнительными корнями горизонтальные, около 6-8 см длиной, старые - вет­вистые, с верхней стороны со следами отмерших и сре­занных стеблей, розеточных листков и почек. Корни тон­кие, около 15-20 см длиной. Цвет корневища и корней сверху темно-бурый, на сломе - грязно-белый. Запах слабый, специфический, вкус - жгучий. Содержание влаги в сырье сухих корней не больше 2%, других частей растения (остатков стебля) - не более 2, органических смесей - не больше 1, мине­ральных - не более 1%. Сохраняют сырье в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах. Срок хранения корней - не более двух лет.