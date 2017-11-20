Фермерское хозяйство

На рынке лекарственных растений в Украине с 2011 года. За это время полностью отработана технология выращивания, заготовки и хранения эхинацеи пурпурной. Для выращивания культуры используют только подходящие почвы. Продажа лекарственного растения Эхинацея производится оптовыми партиями, мы реализуем сырье 3-х видов: трава и цветы; семена; корни.
Особое внимание уделяется качеству лекарственного сырья, весь товар соответствует стандартам нормативных документов. Мы осуществляем продажу лекарственного растения Эхинацея оптом мелким и крупным фармацевтическим компаниям, фитосалонам и магазинам.
Наши сотрудники и бизнес-партнеры выращивают данную культуру без применения химикатов в экологически чистых районах Украины. Большой опыт работы в сфере производства и поставок лекарственного растения Эхинацея позволил добиться отличных результатов, наша компания:
реализует только качественное сырье; осуществляет экспорт продукции в страны Европы, Россию; предоставляет результаты лабораторных исследований производимого сырья; предлагает своим клиентам несколько способов доставки заказа на выбор.
Совместное выращивание лекарственных растений
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Осенью основная подготовка почвы при выращивании культуры состоит из лущения стерни после зернового предшественника, внесения гербицида сплошного действия (в случае засоренности поля многолетними сорняками), зяблевой вспашки на глубину 22-25 см и двух сплошных выравнивающих культиваций почвы. Лучшими для выращивания эхинацеи пурпурной являются супесчаные почвы или легкие суглинки, что в дальнейшем обеспечивает минимальные потери корней при их уборке. В ранневесенний период по мере созревания почвы проводится закрытие влаги тяжелыми боронами в два следа. Непосредственно перед посевом вносят минеральные удобрения из расчета (NРК)60, почвенный гербицид, после чего осуществляется предпосевная обработка почвы на глубину 5-7 см с одновременным прикатыванием кольчато-зубчатыми катками. Посев семян проводят овощной сеялкой «Клен-4,2» с оборудованием для укладывания поливной трубки на глубину 1,5-2 см с нормой высева 8-10 кг/га и междурядьем 60 см. Поливные ленты закладывают на глубину 2-3 см. Равномерность глубины их закладки в значительной степени зависит от качества выравнивания почвы. В случае отсутствия такого оборудования монтаж поливной системы осуществляют после посева вручную. При этом поливные ленты раскладываются поверхностно около рядков, ориентируясь в основном на стелы посевных прикатывающих катков. Поливная система обязательно должна быть укомплектована соответствующим водоочистительным фильтром. В течение вегетации растений влажность почвы поддерживают на уровне 70-75% от НВ (наименьшей влажности). Как правило, при оптимальных условиях увлажнения и температурного режима всходы появляются на 8-12-й день после посева. Проведенными в динамике учетами доказано преимущество в развитии растений - как надземной массы, так и корневой системы растений - на участках, где поддерживалась соответствующая влажность почвы в течение вегетации с помощью капельного орошения. Уход за посевом эхинацеи начинается с появлением массовых всходов и состоит из следующих агроприемов: рыхление междурядий, уничтожение сорняков в рядках, подпитка растений и применение средств защиты от вредных организмов. Первое рыхление почвы в междурядьях (шаровка) проводим на глубину 4-5 см культиваторами марки КРН-4,2, КОР-4,2 и др., оснащенными односторонними лапами-бритвами с защитными щитками и секциями ротационно-дисковых катков. С помощью этого приема уничтожаем проростки сорняков, которые находятся в фазе «белой ниточки», и создаем условия улучшенного газообмена в почве, обеспечиваем сохранение влаги. Не допускается засыпание всходов почвой, поскольку это приводит к их полной гибели.
В случае необходимости осуществляем ручную прополку, которая подразумевает рыхление защитных зон и уничтожение сорняков в рядках. Не рекомендуется допускать разрыва во времени между приемами обработки междурядий и прополкой в рядках. За период вегетации проводят не менее 3-4 рыхлений междурядий и 2-3 ручных прополок. К уборке урожая (травы) приступают во второй половине сентября. В это время основная часть растений находится в фазе развитой розетки высотой до 30-35 см, а у 4-7% растений образовались генеративные стебли. По проведенному структурному анализу сухой травы содержание стеблей в ней не превышает 5-8% от общей массы. Эти показатели негативно влияют на качество сырья, поскольку самое низкое количество действующего вещества содержится в стеблях растений. В то же время в траве эхинацеи 2-го года жизни, выращенной по традиционной технологии, содержание стеблей составляет 45-55%.
Перед уборкой урожая проводят демонтаж поливной системы при помощи оборудования, используемого для сматывания капельной ленты, или демонтируют систему вручную. Уборка предусматривает скашивание травы косилками с одновременной загрузкой скошенной массы в транспортные средства. Наиболее приспособленной для использования при уборке травы является косилка-погрузчик или специально переоборудованный самоходный комбайн. Вместо молотильного аппарата на нем устанавливают транспортер для подачи скошенной массы в транспортную тележку. Высота скашивания - 3-5 см от поверхности почвы. Высушивают траву на каркасных или напольных сушилках с помощью теплогенераторов типа ТГУ или ТАУ. Температура при высушивании не должна превышать +40-45°С. В зависимости от способов посева, питания растений, режима полива биологическая урожайность травы на первом году вегетации составляет около 50-60 ц/га. Следует отметить, что, согласно фармакопейным требованиям, трава (листья) эхинацеи пурпурной должна содержать не меньше 12% полисахаридов, корни с корневищами - не менее 2,5% оксикорических кислот.
К выкапыванию корней приступают в III декаде сентября -1 декаде октября. Непосредственно перед выкапыванием проводят дообрезание надземной части растений ботвоубороч ной машиной БМ-6А. В основном корни выкапывают картофелекопателем КСТ-1,4 или, в случае наличия, валерианоуборочным комбайном ВК-0,ЗА. Для очистки корней от почвы используют мойки барабанного типа, обеспечивающие качественную и быструю мойку в течение 15-20 минут. Вымытые корни с корневищами для привяливания раскладывают слоем 15-20 см на 1-2 под навесом на хорошо проветриваемых стеллажах или площадках с твердым покрытием. При этом сыры ворошат 2-3 раза в день. Привяленные корни перед высушиванием перебирают, выбраковывая гнилые части корней и остатки надземной массы растений. Для высушивания корней используют сушилки того же типа, что и для травы. Температура при высушивании не должна превышать +50-55°С. В зависимости от потребностей заказчика корни можно измельчить до необходимых покупателю размеров. Корневища и корни эхинацеи пурпурной, которые используют как лекарственное сырье, должны отвечать требованиям ФС-42У-44/4-663-00. Корневища с цилиндрическими дополнительными корнями горизонтальные, около 6-8 см длиной, старые - ветвистые, с верхней стороны со следами отмерших и срезанных стеблей, розеточных листков и почек. Корни тонкие, около 15-20 см длиной. Цвет корневища и корней сверху темно-бурый, на сломе - грязно-белый. Запах слабый, специфический, вкус - жгучий. Содержание влаги в сырье сухих корней не больше 2%, других частей растения (остатков стебля) - не более 2, органических смесей - не больше 1, минеральных - не более 1%. Сохраняют сырье в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах. Срок хранения корней - не более двух лет.
Корневища и корень эхинацеи в зависимости от погодных условий убирают в конце сентября — начале октября. Выкапывают картофелекопателем, с помощью которого отряхивают их от земли и складывают на поверхности. Для очистки корневищ и корней от почвы используют моечные машины барабанного типа. Отмытые корни с корневищами расстилают на 1-2 дня под навесом на хорошо проветриваемых стеллажах или площадках с твердым покрытием слоем 15-20 см для подвяливания. Корни перед высушиванием перебирают, выбраковывая гнилые части корней и остатки надземной массы растений. Цвет корневища и корней сверху темно-бурый, на сломе - грязно-белый. Запах слабый, специфический, вкус - жгучий. Содержание влаги в сырье сухих корней не больше 2%, других частей растения (остатков стебля) - не более 2, органических смесей - не больше 1, минеральных - не более 1%. Для высушивания корней используют сушилки того же типа, что и для травы.В зависимости от потребностей заказчика корни можно измельчить до необходимых покупателю размеров.Сохраняют сырье в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах.
Применение: Корень Эхинацея пурпурнай обладает бактериостатическим, фунгицидным, вирусостатическим и противовоспалительным действием, подавляет образование гиалуронидазы, усиливает деикопоэз, является сильным активатором макрофагов, гранулоцитов и лимфоцитов (особенно Т-лимфоцитов), повышая защитные силы организма, иммунитет и относится, таким образом, к растительным стимуляторам или модуляторам иммунной системы.
Он также мягко стимулирует кору надпочечников, увеличивая продукцию гормонов, которые оказывают определенное противоаллергическое и противоревматическое действие.Корни эхинацеи содержат: эфирное масло (до 1,4 %), смолы, фитостерпны, эхинацин, эхинакозид, полисахариды, в цветках - 0,13-0,48% эфирного масла. Экспериментально установлено, что настойка эхинацеи нетоксична.
Для получения семян, семенные участки можно выделять из общих промышленных посевов ила закладывать их специально для этой цели. Агротехника выращивания и уход за семенными плантациями такие же, как и за сырьевыми. Собирают семянки эхинацеи начиная со второго года вегетации. Они дозревают неравномерно. Календарные сроки уборки семянок — конец сентября -— начало октября, в зависимости от погодных условий года. К уборке приступают, когда семянки в центральных и боковых корзинках второго порядка приобретают темно-коричневый цвет, а их чубчик легко отделяется. Семянки убирают вручную, срывая корзинки и складывая их в мешки, или зерновым комбайном. Для отделения чубчиков обмолоченную массу пропускают через клеверотерку. Сохраняют семянки в мешках, в сухих складских помещениях на стеллажах.
Семена эхинацеи Пурпурная прошли проверку качества в Государственной семенной инспекции на всхожесть и чистоту сорта.
Эхинацея пурпурная - это многолетнее растение, родом из Северной Америки, с красивыми пурпуровыми соцветиями. Эхинацея имеет специфический вкус и запах. Культивируется в Украине как лечебное растение. Трава эхинацеи на сырье, производится на 2 году жизни в фазу первой половины массового цветения (июль). Уборка предусматривает скашивание травы косилками с одновременной загрузкой скошенной массы в транспортные средства. Наиболее приспособленной для использования при уборке травы является косилка-погрузчик или специально переоборудованный самоходный комбайн. Вместо молотильного аппарата на нем устанавливают транспортер для подачи скошенной массы в транспортную тележку. Убранную массу свозят к месту сушки и сушат на конвейерных или иных сушилках с использованием теплорегулятора.
Применение: Трава и цветы эхинацеи, обладает полезными свойствами, помогающими при лечении разнообразных заболеваний. При помощи эхинацеи повышают иммунитет. Растение обладает противовирусным свойством: оно не даёт размножаться коковым инфекциям, вредоносным бактериям и вирусам. Эхинацею используют при герпесе, гриппе и кишечных инфекциях. Это растение часто применяют в качестве средства, которое оказывает противовоспалительное действие. Эхинацея имеет способность заживлять трудные раны, язвы и экземы. Эхинацея – хорошее противопростудное средство, именно поэтому её применяют при ангине, ОРВИ и гриппе. В растении содержится много лечебных элементов и веществ, особенно важен из них бетаин. Именно он предотвращает появление симптомов инфаркта или инсульта.
Наименование хозяйства: ЛВМ Групп
Дата приема: 20.11.2017
Регистрационный номер: С-0840
Культура: эхинацея
Объект: семена
Внешние признаки: Семена выполненные, типичные, поверхность характерная.
Фитопатологическое исследование образца на внешнюю зараженность: в результате исследования семян биологическим методом (без проведения поверхностной стерилизации) на семенных оболочках не обнаружено споры фитопатогенных грибов Fusarium oxysporum.
Фитопатологическое исследование образца на внутреннюю зараженность: в результате исследования семян биологическим методом (после проведения поверхностной стерилизации) на семенных оболочках не обнаружено спороношение фитопатогенного гриба Alternaria alternate.
Жизнеспособность семян на 7 сутки - 78%, на 16 сутки – 92%. Масса 1000 семян – 4,2 г.
Анализ выполнили: Можаровский М.А.
Зав. лабораторией: Польщан В.А.