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Фермерское хозяйство

Выращивание и продажа лекарственного растения Эхинацея Пурпурная

О Компании

На рынке лекарственных растений в Украине с 2011 года. За это время полностью отработана технология выращивания, заготовки и хранения эхинацеи пурпурной. Для выращивания культуры используют только подходящие почвы. Продажа лекарственного растения Эхинацея производится оптовыми партиями, мы реализуем сырье 3-х видов: трава и цветы; семена; корни.

Особое внимание уделяется качеству лекарственного сырья, весь товар соответствует стандартам нормативных документов. Мы осуществляем продажу лекарственного растения Эхинацея оптом мелким и крупным фармацевтическим компаниям, фитосалонам и магазинам.

Оптовые продажи

Минимальный закупочный объем от 20 кг
Фасовка: по желанию заказчика
Доставляем удобным для Вас способом

Наши природные помощники в выращивании эхинацеи пурпурной , мёд который они собирают , один из ценнейших природных лекарств , помощь их не оценима , опыление цветков повышает урожайность во много раз

Преимущества нашей компании

Наши сотрудники и бизнес-партнеры выращивают данную культуру без применения химикатов в экологически чистых районах Украины. Большой опыт работы в сфере производства и поставок лекарственного растения Эхинацея позволил добиться отличных результатов, наша компания:

реализует только качественное сырье; осуществляет экспорт продукции в страны Европы, Россию; предоставляет результаты лабораторных исследований производимого сырья; предлагает своим клиентам несколько способов доставки заказа на выбор.

Результаты анализов полей

Результаты анализов полей
Результаты анализов полей
Результаты анализов полей
Результаты анализов полей
Результаты анализов полей
Результаты анализов полей
Результаты анализов полей

Бизнес-партнерские отношения

Совместное выращивание лекарственных растений

Также мы приглашаем к сотрудничеству фермерские хозяйства для совместного выращивания эхинацеи пурпурной. Для наших партнеров предусмотрено обучение. Консультации и рекомендации помогут получать высокие урожаи. А соблюдение технологии выращивания, сбора и сушки сырья обеспечит его надлежащее качество. Рынок сбыта и работу с клиентами мы берем на себя, вы будете задействованы только на этапе производства. По всем интересующим вопросам можно получить консультацию по телефону.

Результаты анализа фитоэкспертизы корней
Фитоэкспертиза корней
Фото во время цветения
Цветения
Фото перед сбором урожая
Перед сбором

Сбор и очистка корня эхинацеи перед мойкой

Осенью основная подготовка почвы при выращивании культуры состоит из лущения стерни после зернового пред­шественника, внесения гер­бицида сплошного действия (в случае засоренности поля многолетними сорняками), зяблевой вспашки на глубину 22-25 см и двух сплошных выравнивающих культива­ций почвы. Лучшими для выращивания эхинацеи пур­пурной являются супесчаные почвы или легкие суглинки, что в дальнейшем обеспечи­вает минимальные потери корней при их уборке. В ранневесенний период по мере созревания почвы про­водится закрытие влаги тяже­лыми боронами в два следа. Непосредственно перед посе­вом вносят минеральные удобрения из расчета (NРК)60, почвенный гербицид, после чего осуществляется предпо­севная обработка почвы на глубину 5-7 см с одновремен­ным прикатыванием кольчато-зубчатыми катками. Посев семян проводят овощ­ной сеялкой «Клен-4,2» с оборудованием для уклады­вания поливной трубки на глубину 1,5-2 см с нормой высева 8-10 кг/га и междуря­дьем 60 см. Поливные ленты закладывают на глубину 2-3 см. Равномерность глуби­ны их закладки в значитель­ной степени зависит от каче­ства выравнивания почвы. В случае отсутствия такого оборудования монтаж полив­ной системы осуществляют после посева вручную. При этом поливные ленты раскла­дываются поверхностно около рядков, ориентируясь в основном на стелы посевных прикатывающих катков. Поливная система обязатель­но должна быть укомплекто­вана соответствующим водо­очистительным фильтром. В течение вегетации растений влажность почвы поддержи­вают на уровне 70-75% от НВ (наименьшей влажности). Как правило, при оптималь­ных условиях увлажнения и температурного режима всходы появляются на 8-12-й день после посева. Проведенными в динамике учетами доказано преимуще­ство в развитии растений - как надземной массы, так и корневой системы расте­ний - на участках, где поддер­живалась соответствующая влажность почвы в течение вегетации с помощью капельного орошения. Уход за посевом эхинацеи начинается с появлением массовых всходов и состоит из следующих агроприемов: рыхление междурядий, унич­тожение сорняков в рядках, подпитка растений и приме­нение средств защиты от вредных организмов. Первое рыхление почвы в междурядьях (шаровка) проводим на глубину 4-5 см культиваторами марки КРН-4,2, КОР-4,2 и др., оснащенными односторон­ними лапами-бритвами с защитными щитками и сек­циями ротационно-дисковых катков. С помощью этого приема уничтожаем проростки сорняков, кото­рые находятся в фазе «белой ниточки», и создаем условия улучшенного газообмена в почве, обеспечиваем сохра­нение влаги. Не допускается засыпание всходов почвой, поскольку это приводит к их полной гибели.

В случае необходимости осу­ществляем ручную прополку, которая подразумевает рых­ление защитных зон и унич­тожение сорняков в рядках. Не рекомендуется допускать разрыва во времени между приемами обработки между­рядий и прополкой в рядках. За период вегетации прово­дят не менее 3-4 рыхлений междурядий и 2-3 ручных прополок. К уборке урожая (травы) приступают во второй поло­вине сентября. В это время основная часть растений находится в фазе развитой розетки высотой до 30-35 см, а у 4-7% растений образова­лись генеративные стебли. По проведенному структур­ному анализу сухой травы содержание стеблей в ней не превышает 5-8% от общей массы. Эти показатели нега­тивно влияют на качество сырья, поскольку самое низ­кое количество действующе­го вещества содержится в стеблях растений. В то же время в траве эхинацеи 2-го года жизни, выращенной по традиционной технологии, содержание стеблей состав­ляет 45-55%.

Перед уборкой урожая про­водят демонтаж поливной системы при помощи обору­дования, используемого для сматывания капельной ленты, или демонтируют систему вручную. Уборка предусматривает скашивание травы косилками с одновре­менной загрузкой скошенной массы в транспортные сред­ства. Наиболее приспосо­бленной для использования при уборке травы является косилка-погрузчик или спе­циально переоборудованный самоходный комбайн. Вместо молотильного аппарата на нем устанавливают транс­портер для подачи скошен­ной массы в транспортную тележку. Высота скашива­ния - 3-5 см от поверхности почвы. Высушивают траву на каркасных или напольных сушилках с помощью тепло­генераторов типа ТГУ или ТАУ. Температура при высу­шивании не должна превы­шать +40-45°С. В зависимо­сти от способов посева, пита­ния растений, режима полива биологическая урожайность травы на первом году вегета­ции составляет около 50-60 ц/га. Следует отметить, что, согласно фар­макопейным требованиям, трава (листья) эхинацеи пур­пурной должна содержать не меньше 12% полисахаридов, корни с корневищами - не менее 2,5% оксикорических кислот.

К выкапыванию корней при­ступают в III декаде сентя­бря -1 декаде октября. Непосредственно перед выкапыванием проводят дообрезание надземной части растений ботвоубороч ной машиной БМ-6А. В основном корни выкапыва­ют картофелекопателем КСТ-1,4 или, в случае нали­чия, валерианоуборочным комбайном ВК-0,ЗА. Для очистки корней от почвы используют мойки барабан­ного типа, обеспечивающие качественную и быструю мойку в течение 15-20 минут. Вымытые корни с корневи­щами для привяливания рас­кладывают слоем 15-20 см на 1-2 под навесом на хорошо проветриваемых стеллажах или площадках с твердым покрытием. При этом сыры ворошат 2-3 раза в день. Привяленные корни перед высушиванием перебирают, выбраковывая гнилые части корней и остатки надземной массы растений. Для высу­шивания корней используют сушилки того же типа, что и для травы. Температура при высушивании не должна пре­вышать +50-55°С. В зависи­мости от потребностей заказ­чика корни можно измель­чить до необходимых поку­пателю размеров. Корневища и корни эхинацеи пурпурной, которые используют как лекарствен­ное сырье, должны отвечать требованиям ФС-42У-44/4-663-00. Корне­вища с цилиндрическими дополнительными корнями горизонтальные, около 6-8 см длиной, старые - вет­вистые, с верхней стороны со следами отмерших и сре­занных стеблей, розеточных листков и почек. Корни тон­кие, около 15-20 см длиной. Цвет корневища и корней сверху темно-бурый, на сломе - грязно-белый. Запах слабый, специфический, вкус - жгучий. Содержание влаги в сырье сухих корней не больше 2%, других частей растения (остатков стебля) - не более 2, органических смесей - не больше 1, мине­ральных - не более 1%. Сохраняют сырье в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах. Срок хранения корней - не более двух лет.

Корневища и корень эхинацеи в зависимости от погодных условий убирают в конце сентября — начале октября. Выкапывают картофелекопателем, с помощью которого отряхивают их от земли и складывают на поверхности. Для очистки корневищ и корней от почвы используют моечные машины барабанного типа. Отмытые корни с корневищами расстилают на 1-2 дня под навесом на хорошо проветриваемых стеллажах или площадках с твердым покрытием слоем 15-20 см для подвяливания. Корни перед высушиванием перебирают, выбраковывая гнилые части корней и остатки надземной массы растений. Цвет корневища и корней сверху темно-бурый, на сломе - грязно-белый. Запах слабый, специфический, вкус - жгучий. Содержание влаги в сырье сухих корней не больше 2%, других частей растения (остатков стебля) - не более 2, органических смесей - не больше 1, минеральных - не более 1%. Для высушивания корней используют сушилки того же типа, что и для травы.В зависимости от потребностей заказчика корни можно измельчить до необходимых покупателю размеров.Сохраняют сырье в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах.

Применение: Корень Эхинацея пурпурнай обладает бактериостатическим, фунгицидным, вирусостатическим и противовоспалительным действием, подавляет образование гиалуронидазы, усиливает деикопоэз, является сильным активатором макрофагов, гранулоцитов и лимфоцитов (особенно Т-лимфоцитов), повышая защитные силы организма, иммунитет и относится, таким образом, к растительным стимуляторам или модуляторам иммунной системы.

Он также мягко стимулирует кору надпочечников, увеличивая продукцию гормонов, которые оказывают определенное противоаллергическое и противоревматическое действие.Корни эхинацеи содержат: эфирное масло (до 1,4 %), смолы, фитостерпны, эхинацин, эхинакозид, полисахариды, в цветках - 0,13-0,48% эфирного масла. Экспериментально установлено, что настойка эхинацеи нетоксична.

Для получения семян, семенные участки можно выделять из общих промышленных посевов ила закладывать их специально для этой цели. Агротехника выращивания и уход за семенными плантациями такие же, как и за сырьевыми. Собирают семянки эхинацеи начиная со второго года вегетации. Они дозревают неравномерно. Календарные сроки уборки семянок — конец сентября -— начало октября, в зависимости от погодных условий года. К уборке приступают, когда семянки в центральных и боковых корзинках второго порядка приобретают темно-коричневый цвет, а их чубчик легко отделяется. Семянки убирают вручную, срывая корзинки и складывая их в мешки, или зерновым комбайном. Для отделения чубчиков обмолоченную массу пропускают через клеверотерку. Сохраняют семянки в мешках, в сухих складских помещениях на стеллажах.

Семена эхинацеи Пурпурная прошли проверку качества в Государственной семенной инспекции на всхожесть и чистоту сорта.

Эхинацея пурпурная - это многолетнее растение, родом из Северной Америки, с красивыми пурпуровыми соцветиями. Эхинацея имеет специфический вкус и запах. Культивируется в Украине как лечебное растение. Трава эхинацеи на сырье, производится на 2 году жизни в фазу первой половины массового цветения (июль). Уборка предусматривает скашивание травы косилками с одновременной загрузкой скошенной массы в транспортные средства. Наиболее приспособленной для использования при уборке травы является косилка-погрузчик или специально переоборудованный самоходный комбайн. Вместо молотильного аппарата на нем устанавливают транспортер для подачи скошенной массы в транспортную тележку. Убранную массу свозят к месту сушки и сушат на конвейерных или иных сушилках с использованием теплорегулятора.

Применение: Трава и цветы эхинацеи, обладает полезными свойствами, помогающими при лечении разнообразных заболеваний. При помощи эхинацеи повышают иммунитет. Растение обладает противовирусным свойством: оно не даёт размножаться коковым инфекциям, вредоносным бактериям и вирусам. Эхинацею используют при герпесе, гриппе и кишечных инфекциях. Это растение часто применяют в качестве средства, которое оказывает противовоспалительное действие. Эхинацея имеет способность заживлять трудные раны, язвы и экземы. Эхинацея – хорошее противопростудное средство, именно поэтому её применяют при ангине, ОРВИ и гриппе. В растении содержится много лечебных элементов и веществ, особенно важен из них бетаин. Именно он предотвращает появление симптомов инфаркта или инсульта.

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